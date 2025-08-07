SplashUOL
Ator morre aos 35 anos após interromper briga de casal em passeio com cão

De Splash, em São Paulo
Adam Turck morreu aos 35 anos nos EUA
Adam Turck morreu aos 35 anos nos EUA Imagem: Reprodução/Instagram

Adam Turck, 35, morreu no último sábado (2) em Richmond, Virgínia, EUA, após interromper a briga de um casal na rua. As informações foram divulgadas pelo jornal The Independent.

O que aconteceu

Turck foi baleado no momento em que tentava interromper a briga. O autor dos disparos, identificado como um jovem de 19 anos, tirou a própria vida na sequência. Segundo o jornal, a polícia chegou ao local por volta das 10h e identificou os dois corpos.

Ele passeava com o cachorro no momento em que viu a briga. Família comentou publicamente sobre morte do artista. "Adam arriscou sua vida para proteger alguém necessitado, e sempre nos lembraremos dele por esse sacrifício", disseram em comunicado oficial ao site News Richmond Local News.

Embora não possamos entrar em detalhes sobre os eventos do último sábado devido à natureza, fomos informados de que, se Adam não estivesse lá, a pessoa que ele ajudou não estaria conosco hoje.
disse a família de Adam Turck

Turck era conhecido nas comunidades teatrais e fitness de Richmond. Homenagens foram organizadas nos teatros da cidade em homenagem ao artista. De acordo com o The Independent, órgãos do ator foram doados após a confirmação do óbito.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

