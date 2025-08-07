Ator morre aos 35 anos após interromper briga de casal em passeio com cão

Adam Turck, 35, morreu no último sábado (2) em Richmond, Virgínia, EUA, após interromper a briga de um casal na rua. As informações foram divulgadas pelo jornal The Independent.
O que aconteceu
Turck foi baleado no momento em que tentava interromper a briga. O autor dos disparos, identificado como um jovem de 19 anos, tirou a própria vida na sequência. Segundo o jornal, a polícia chegou ao local por volta das 10h e identificou os dois corpos.
Ele passeava com o cachorro no momento em que viu a briga. Família comentou publicamente sobre morte do artista. "Adam arriscou sua vida para proteger alguém necessitado, e sempre nos lembraremos dele por esse sacrifício", disseram em comunicado oficial ao site News Richmond Local News.
Embora não possamos entrar em detalhes sobre os eventos do último sábado devido à natureza, fomos informados de que, se Adam não estivesse lá, a pessoa que ele ajudou não estaria conosco hoje.
disse a família de Adam Turck
Turck era conhecido nas comunidades teatrais e fitness de Richmond. Homenagens foram organizadas nos teatros da cidade em homenagem ao artista. De acordo com o The Independent, órgãos do ator foram doados após a confirmação do óbito.
Centro de Valorização da Vida
Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.
