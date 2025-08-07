Ator morre aos 35 anos após interromper briga de casal em passeio com cão

Adam Turck, 35, morreu no último sábado (2) em Richmond, Virgínia, EUA, após interromper a briga de um casal na rua. As informações foram divulgadas pelo jornal The Independent.

O que aconteceu

Turck foi baleado no momento em que tentava interromper a briga. O autor dos disparos, identificado como um jovem de 19 anos, tirou a própria vida na sequência. Segundo o jornal, a polícia chegou ao local por volta das 10h e identificou os dois corpos.

Ele passeava com o cachorro no momento em que viu a briga. Família comentou publicamente sobre morte do artista. "Adam arriscou sua vida para proteger alguém necessitado, e sempre nos lembraremos dele por esse sacrifício", disseram em comunicado oficial ao site News Richmond Local News.