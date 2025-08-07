Após morte de Abel, Katinha muda destino de Samuel em 'Dona de Mim'

Nesta quinta-feira (7), em "Dona de Mim" (Globo), todos se incomodam com a presença de Jaques na mansão. Nina descobre que Katinha não está grávida. Jaques ameaça Nina, que decide se aliar a ele. Samuel pressiona Katinha sobre o bebê.
Ryan tem indulto do presídio e pede para passar uns dias com Kami e Dedé. Manuel permite que Nina trabalhe em seu estabelecimento. Vespa exige que Ryan guarde suas mercadorias ilegais.
Samuel e Jaques discordam das ações para a Boaz. Danilo ameaça Natara para favorecer Pam. Vespa denuncia Ryan para Durval. Davi é promovido a diretor de marketing, e Breno e Ayla temem o futuro da empresa. Katinha diz a Jaques que não quer mais enganar Samuel.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
