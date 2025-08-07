Anabela morre em 'Êta Mundo Melhor!'? Doença desespera a menina

Hoje (7), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo. Candinho tenta proteger Samir, e Estela se surpreende com a atitude de Celso contra o menino. Anabela passa mal, e Estela se desespera.

Samir se esconde no estábulo de Policarpo. Picolé encontra Samir e apoia o menino. Cunegundes exige que Quinzinho escolha entre ela ou Medeia. Lauro revela a Estela que Anabela pode perder a audição. Com a ajuda de Policarpo, Candinho encontra Samir.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

