'Amores Materialistas' mistura sessão da tarde com amor filosófico real

Colaboração para Splash, em São Paulo

"Amores Materialistas" teve sua primeira semana nos cinemas brasileiros marcada pelo sucesso de críticas graças à genialidade da coreana Celine Song, avalia Flavia Guerra.

Segundo a jornalista, o filme tem uma dose de experiência pessoal e um bom roteiro, característicos da diretora, que também assina "Vidas Passadas" (2023). Na trama, Lucy é uma casamenteira de Nova York que se vê dividida entre um novo amor e seu ex-namorado. "Celine não faz nada por acaso. Ela tem uma direção muito leve e tranquila, mas se bobear, você sai chorando do cinema", brinca Flavia.

Celine Son é uma diretora filosófica, introspectiva. Ela não faz nada bobinho Flavia Guerra

Vitor Búrigo destaca também a "campanha muito inteligente" do filme e os três grandes nomes do elenco, que "rendem bilheterias": Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans. "Mas o filme vai muito além da escolha da protagonista entre os dois. O filme tem, sim, seus momentos sessão da tarde —acho que é preciso ter—, mas também tem uma leveza", diz.

Com maturidade, a trama relata os "amores contemporâneos", acrescenta Vitor. "Mostra como as pessoas estão lidando com as relações atualmente e seus interesses", diz.

Além da análise sobre "Amores Materialistas", o Plano Geral abordou outros destaques da semana. Confira:

'A Melhor Mãe do Mundo' surpreende por atuação infantil e honestidade

Anna Muylaert volta aos cinemas hoje com "A Melhor Mãe do Mundo" — um filme de direção autoral e que retrata relações familiares na cidade de São Paulo, avalia Flavia Guerra.

A trama acompanha uma catadora de recicláveis que decide fugir dos abusos do marido após tentar denunciá-lo e ser ignorada pela polícia. Com seu instinto de proteção, ela fantasia com seus filhos, fazendo-os acreditar que estão vivendo uma grande aventura.

Vitor Búrigo adiante que o filme tem muitas questões contemporâneas sobre a violência contra a mulher. "Seu Jorge faz um papel bem pesado, que odiamos em muitos momentos. E tem crianças incríveis, que são a grande atração desse filme", diz. "É um filme belíssimo".

Flavia Guerra destaca a retratação da cidade de São Paulo no filme. "Não dá para disfarçar os problemas que a grande cidade tem", diz. "É um filme de afeto em uma cidade muito dura —mas mostra que existe, sim, amor em SP".

O filme surpreende por ser muito honesto e direto (...) É bem feito, com uma linguagem documental e de quem observa a cidade Flavia Guerra

Selton Mello ganha 1º prêmio por 'Ainda Estou Aqui'

Já faz cerca de um ano desde que "Ainda Estou Aqui" venceu seu primeiro prêmio.

O filme de Walter Salles estreou nas premiações em setembro de 2024, quando venceu o prêmio de Melhor Roteiro na 81ª edição do Festival de Veneza. Desde então, ele foi destaque em outras grandes premiações internacionais, como o Critics' Choice Latino e o Oscar.

No entanto, foi só agora, no Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro no Rio de Janeiro, que Selton Mello foi reconhecido. O ator que interpreta Rubens Paiva na trama que retrata seu desaparecimento durante a ditadura militar brasileira recebeu no último dia 30 seu primeiro prêmio como Melhor Ator pelo filme.

E não foi só ele quem se destacou nesta premiação: "Ainda Estou Aqui" levou tudo, brinca Flavia Guerra no videocast Plano Geral desta quarta-feira. O filme venceu prêmios como Melhor longa-metragem de ficção, Melhor Atriz, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção de Arte e Melhor Fotografia.

É um bonito encerramento de ciclo, de um filme que nasceu no Rio de Janeiro e encerra seu ciclo nele (...) É a consagração da história do cinema brasileiro Vitor Búrigo, em análise para o Plano Geral

Antes desta premiação, a parceira de cena de Selton Mello, Fernanda Torres, já havia sido premiada como Melhor Atriz no Globo de Ouro e Prêmio Platino, entre outros eventos.

Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming.

