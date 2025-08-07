'Amores Materialistas' mistura sessão da tarde com amor filosófico real

Já faz cerca de um ano desde que "Ainda Estou Aqui" venceu seu primeiro prêmio.

O filme de Walter Salles estreou nas premiações em setembro de 2024, quando venceu o prêmio de Melhor Roteiro na 81ª edição do Festival de Veneza. Desde então, ele foi destaque em outras grandes premiações internacionais, como o Critics' Choice Latino e o Oscar.

No entanto, foi só agora, no Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro no Rio de Janeiro, que Selton Mello foi reconhecido. O ator que interpreta Rubens Paiva na trama que retrata seu desaparecimento durante a ditadura militar brasileira recebeu no último dia 30 seu primeiro prêmio como Melhor Ator pelo filme.

E não foi só ele quem se destacou nesta premiação: "Ainda Estou Aqui" levou tudo, brinca Flavia Guerra no videocast Plano Geral desta quarta-feira. O filme venceu prêmios como Melhor longa-metragem de ficção, Melhor Atriz, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção de Arte e Melhor Fotografia.

É um bonito encerramento de ciclo, de um filme que nasceu no Rio de Janeiro e encerra seu ciclo nele (...) É a consagração da história do cinema brasileiro Vitor Búrigo, em análise para o Plano Geral

Antes desta premiação, a parceira de cena de Selton Mello, Fernanda Torres, já havia sido premiada como Melhor Atriz no Globo de Ouro e Prêmio Platino, entre outros eventos.