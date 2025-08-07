'Amores Materialistas' mistura sessão da tarde com amor filosófico real

"Amores Materialistas" teve sua primeira semana nos cinemas brasileiros marcada pelo sucesso de críticas graças à genialidade da coreana Celine Song, avalia Flavia Guerra.
Segundo a jornalista, o filme tem uma dose de experiência pessoal e um bom roteiro, característicos da diretora, que também assina "Vidas Passadas" (2023). Na trama, Lucy é uma casamenteira de Nova York que se vê dividida entre um novo amor e seu ex-namorado. "Celine não faz nada por acaso. Ela tem uma direção muito leve e tranquila, mas se bobear, você sai chorando do cinema", brinca Flavia.
Celine Son é uma diretora filosófica, introspectiva. Ela não faz nada bobinho Flavia Guerra
Vitor Búrigo destaca também a "campanha muito inteligente" do filme e os três grandes nomes do elenco, que "rendem bilheterias": Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans. "Mas o filme vai muito além da escolha da protagonista entre os dois. O filme tem, sim, seus momentos sessão da tarde —acho que é preciso ter—, mas também tem uma leveza", diz.
Com maturidade, a trama relata os "amores contemporâneos", acrescenta Vitor. "Mostra como as pessoas estão lidando com as relações atualmente e seus interesses", diz.
Além da análise sobre "Amores Materialistas", o Plano Geral abordou outros destaques da semana. Confira:
'A Melhor Mãe do Mundo' surpreende por atuação infantil e honestidade
Anna Muylaert volta aos cinemas hoje com "A Melhor Mãe do Mundo" — um filme de direção autoral e que retrata relações familiares na cidade de São Paulo, avalia Flavia Guerra.
A trama acompanha uma catadora de recicláveis que decide fugir dos abusos do marido após tentar denunciá-lo e ser ignorada pela polícia. Com seu instinto de proteção, ela fantasia com seus filhos, fazendo-os acreditar que estão vivendo uma grande aventura.
Vitor Búrigo adiante que o filme tem muitas questões contemporâneas sobre a violência contra a mulher. "Seu Jorge faz um papel bem pesado, que odiamos em muitos momentos. E tem crianças incríveis, que são a grande atração desse filme", diz. "É um filme belíssimo".
Flavia Guerra destaca a retratação da cidade de São Paulo no filme. "Não dá para disfarçar os problemas que a grande cidade tem", diz. "É um filme de afeto em uma cidade muito dura —mas mostra que existe, sim, amor em SP".
O filme surpreende por ser muito honesto e direto (...) É bem feito, com uma linguagem documental e de quem observa a cidade Flavia Guerra
Selton Mello ganha 1º prêmio por 'Ainda Estou Aqui'
Já faz cerca de um ano desde que "Ainda Estou Aqui" venceu seu primeiro prêmio.
O filme de Walter Salles estreou nas premiações em setembro de 2024, quando venceu o prêmio de Melhor Roteiro na 81ª edição do Festival de Veneza. Desde então, ele foi destaque em outras grandes premiações internacionais, como o Critics' Choice Latino e o Oscar.
No entanto, foi só agora, no Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro no Rio de Janeiro, que Selton Mello foi reconhecido. O ator que interpreta Rubens Paiva na trama que retrata seu desaparecimento durante a ditadura militar brasileira recebeu no último dia 30 seu primeiro prêmio como Melhor Ator pelo filme.
E não foi só ele quem se destacou nesta premiação: "Ainda Estou Aqui" levou tudo, brinca Flavia Guerra no videocast Plano Geral desta quarta-feira. O filme venceu prêmios como Melhor longa-metragem de ficção, Melhor Atriz, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção de Arte e Melhor Fotografia.
É um bonito encerramento de ciclo, de um filme que nasceu no Rio de Janeiro e encerra seu ciclo nele (...) É a consagração da história do cinema brasileiro Vitor Búrigo, em análise para o Plano Geral
Antes desta premiação, a parceira de cena de Selton Mello, Fernanda Torres, já havia sido premiada como Melhor Atriz no Globo de Ouro e Prêmio Platino, entre outros eventos.
