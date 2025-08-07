22 anos depois: Marcelo D2 e filho repetem dueto emocionante no Altas Horas

Marcelo D2 e o filho Sain estarão no Altas Horas do próximo sábado em programa especial sobre o Dia dos Pais.

Foi no programa de Serginho Groisman a primeira apresentação de Sain na TV, em 2003. Ele cantou a música "Loadeando" ao lado do pai.

No programa deste sábado, eles revivem esse momento no palco 22 anos depois. "Essa música foi uma tentativa nossa de fazer uma homenagem para o meu pai, que tinha acabado de falecer, e o Stephan era super ligado nele", conta D2.