Zé Neto compra égua avaliada em R$ 2,5 milhões

O cantor Zé Neto arrematou uma égua avaliada em R$ 2,5 milhões em um leilão no domingo (3), no Haras Frange, em São Paulo.

O que aconteceu

A dupla de Cristiano adquiriu uma égua da raça Quarto de Milha. Zé Neto comprou a Whiz So Much, filha da So Much Fan, considerada a melhor égua de rédeas do Brasil.

A assessoria do artista informou que, logo após a compra, teve início a venda de embriões da égua, com parcelas superiores a R$ 5 mil. A égua passa a integrar a fazenda do cantor.