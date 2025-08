Virginia Fonseca relaxa em bangalô de luxo à beira da piscina em Dubai

Virginia Fonseca, 26, segue aproveitando intensamente sua estadia em Dubai, nos Emirados Árabes.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou momentos de sua visita a um luxuoso beach club. A ex-esposa de Zé Felipe esteve na manhã de hoje no espaço exclusivo da grife Dolce & Gabbana.

Acompanhada de amigos, Virginia escolheu a experiência mais luxuosa do local. A famosa optou pela cabana East Palm View, considerada a opção mais cara do clube. No registro publicado nas redes sociais, ela aparece exibindo o abdômen trincado, segurando uma cesta de frutas e desejando um "Bom dia, Brasil" aos seguidores.