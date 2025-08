'Vale Tudo': Influencer frustrada, Fátima ensina que precisamos sonhar

O primeiro segredo de Fátima no remake de Vale Tudo foi vender a própria casa com a mãe dentro. O objetivo era juntar uma grana para tentar alçar voos maiores no Rio de Janeiro. Da maneira mais fácil e moralmente repulsiva possível, de preferência.

Pois ela manteve a mãe alheia ao fato até ser despejada e tentou se desconectar completamente dos laços maternais pelo tempo que foi possível.

Foi quando surgiu o segundo segredo de Fátima, a relação com um picareta sênior chamado César. Gigolô e traficante de bebês reborn nas horas vagas, o sujeito ilustra bem aquela velha lição: muito ajuda quem não atrapalha. Ele sempre atrapalha. Mas ela gosta assim.