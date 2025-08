'Terra Nostra' volta à TV aberta após 21 anos; veja quando estreia

Matteo acaba trabalhando na colheita de café em uma fazenda liderada pelo rígido coronel Gumercindo (Antônio Fagundes). Após confrontos sobre direitos trabalhistas, ele se casa com Rosana (Carolina Kasting), filha do patrão. Enquanto isso, Giuliana é acolhida por Francesco Maglianno (Raul Cortez), um italiano que prosperou no Brasil e promete ajudá-la a reencontrar Matteo. Quando o reencontro finalmente acontece, ele já está casado.