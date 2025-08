Tati Machado e marido apresentam cachorrinho: 'Novo integrante da família'

Tati Machado e o marido, Bruno Monteiro, apresentaram o novo integrante da família: um cachorrinho.

O que aconteceu

O cachorrinho se chama Mauro. O marido de Tati brincou que o bichinho de estimação é seu "novo guarda-costas".

Tati segue de licença do trabalho na TV Globo após perder bebê no fim da gestação. A apresentadora, porém, concedeu entrevistas ao Fantástico e ao Mais Você recentemente. No último domingo, participou do Domingão com Huck para marcar o início da nova temporada da Dança dos Famosos.