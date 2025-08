Selton Mello ganha seu 1º prêmio por 'Ainda Estou Aqui', após quase um ano

Anna Muylaert volta aos cinemas amanhã com "A Melhor Mãe do Mundo" — um filme de direção autoral e que retrata relações familiares na cidade de São Paulo, avalia Flavia Guerra.

A trama acompanha uma catadora de recicláveis que decide fugir dos abusos do marido após tentar denunciá-lo e ser ignorada pela polícia. Com seu instinto de proteção, ela fantasia com seus filhos, fazendo-os acreditar que estão vivendo uma grande aventura.

Vitor Búrigo adiante que o filme tem muitas questões contemporâneas sobre a violência contra a mulher. "Seu Jorge faz um papel bem pesado, que odiamos em muitos momentos. E tem crianças incríveis, que são a grande atração desse filme", diz. "É um filme belíssimo".

Flavia Guerra destaca a retratação da cidade de São Paulo no filme. "Não dá para disfarçar os problemas que a grande cidade tem", diz. "É um filme de afeto em uma cidade muito dura —mas mostra que existe, sim, amor em SP".

O filme surpreende por ser muito honesto e direto (...) É bem feito, com uma linguagem documental e de quem observa a cidade Flavia Guerra

