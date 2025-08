Renata de Paula diz que confusão com Camila Fremder foi 'um presente'

Sobre a repercussão, Renata encara a explosão do assunto nas redes com leveza. "A internet falou muita coisa, mas eu não levo para o pessoal. Ri também. E, no fim das contas, foi bom. Trouxe visibilidade para o projeto, fez mais gente conhecer nosso propósito."

Nome nada teria a ver com outro podcast

Segundo Renata, o "Vênus Day Talks" foi criado inicialmente como um evento para discutir saúde da mulher, em 2024, a partir de uma experiência pessoal de Renata com a menopausa precoce. Aos 30 anos, após um erro médico, ela teve os ovários aspirados e entrou na menopausa antes do tempo.

"Eu entrei grávida no hospital e saí na menopausa. Isso mudou tudo para mim. Não encontrei acolhimento, não encontrei informação. Agora quero que outras mulheres tenham acesso ao que me faltou", afirma.

A primeira edição do evento reuniu 300 mulheres em um hotel de luxo em São Paulo. "Chamamos várias médicas de diferentes especialidades. Foi aí que percebemos que esse conteúdo precisava continuar existindo depois do encontro", conta. Assim nasceu o podcast, que segundo Renata, é apenas um pilar da plataforma, que também vai incluir um aplicativo.

Renata reforça que o nome do projeto não tem relação com o "Vênus Podcast" e que foi concebido em outro contexto, bem antes de qualquer ideia de presença digital. "Quando a gente montou, era um evento presencial. Era o 'Vênus Day Talks', um dia de fala com mulheres, sobre menopausa, com médicos especialistas. O podcast veio depois, como um braço."