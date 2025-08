Luana Piovani se revolta e diz ter sido barrada em voo: 'Que vergonha'

Luana Piovani, 48, disse hoje ter sido impedida de embarcar em um voo de Nova York para Portugal.

O que aconteceu

Piovani disse ter sido barrada no embarque pela companhia aérea TAP, apesar de estar com a passagem correta. Segundo ela, o atendente do guichê não conseguiu localizar sua reserva no sistema. A atriz entrou em contato com a agência responsável pela emissão da passagem, que confirmou o bilhete, mas informou que a companhia a havia registrado em outro voo, sem aviso ou explicação.

Indignada com a situação, ela acusou os funcionários de um tratamento com descaso. "É isso, TAP. Agora com vocês. Os advogados já foram conectados, vamos abrir um processo, mas que vergonha", declarou.