Defesa de P. Diddy denuncia comida com larvas e pede soltura da prisão

A equipe jurídica de Sean "Diddy" Combs voltou a acionar a Justiça norte-americana com um novo pedido de soltura.

O que aconteceu

O rapper estaria enfrentando condições desumanas no Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, em Nova York. Em uma carta enviada ao juiz federal Arun Subramanian, o advogado Marc Agnifilo denuncia que P. Diddy tem recebido alimentos vencidos e até infestados por larvas. A informação é do Page Six, que teve acesso ao documento que inclui fotos anexadas como prova das alegações.

A defesa também criticou os constantes lockdowns impostos pela unidade. O Centro de Detenção estaria restringindo severamente a circulação dos presos, segundo o advogado.