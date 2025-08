Patrícia Werneck, de 'Paraíso Tropical', é vista trabalhando em shopping

A atriz Patrícia Werneck, 45, conhecida por seu papel como Camila na novela "Paraíso Tropical" (2007), foi fotografada hoje à frente de um quiosque de sucos naturais e smoothies em um shopping no Leblon, zona sul do Rio.

A artista, que está afastada das telas há mais de uma década, mostrou-se descontraída durante o expediente, vestindo looks casuais: calça jeans skinny e camiseta branca básica.

Revelação do elenco da premiada novela das nove, Patrícia construiu uma carreira promissora na TV Globo, mas optou por se afastar da carreira artística após seu último trabalho em "Gabriela" (2012), onde interpretou a noviça Bianca. A decisão coincidiu com o nascimento de seu primeiro filho, Antonio, fruto do relacionamento com o ator André Barros.