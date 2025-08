Oruam vai para cela coletiva, mas fica afastado de lideranças de facções

A defesa ressalta que Oruam foi inicialmente acusado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, mas a acusação foi reclassificada como tentativa de homicídio. Para os advogados do rapper, isso parece uma manobra jurídica infundada.

Segundo a análise da defesa, a detenção é baseada em "alegações frágeis e artificiais" — o que reforça a narrativa de perseguição a Oruam. "Claramente motivada por interesses midiáticos e não por aspectos concretos e técnicos".

Os advogados ainda ponderam que "em nenhum momento" a integridade física dos agentes foi colocada em risco. "Ademais, a conduta dos policiais também evidencia que, ao momento, não existia risco real de morte. Se assim fosse, não teriam agredido fisicamente o grupo, não teriam entrado na casa do cantor e causado danos materiais a objetos pessoais, como roupas e móveis, xingamentos e as constantes ameaças com armas de fogo, demonstrando que não havia um perigo iminente de morte ou ferimentos graves".