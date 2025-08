O motivo que faz Odete comemorar antes de envenenamento em 'Vale Tudo'

Ainda neste capítulo: Odete pede a Luciano para seguir investigando Ivan. No entanto, Luciano decide se mudar do apartamento de Ivan e contar ao amigo sobre o suborno que aceitou de Odete. A partir disso, o ex de Heleninha orienta o amigo a fingir que segue aliado da empresária.

Ivan (Renato Góes) e Luciano (Licínio Januário) em 'Vale Tudo' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

O que acontece ainda: Afonso mente para Maria de Fátima. Afonso não recebe Solange, que o procura na TCA para entregar seu colar.

Maria de Fátima planeja engravidar de Afonso. Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso. Consuêlo comenta com Aldeíde que tem a impressão de que André está escondendo algo.

