Núbia Oliiver sobre nudez aos 51 anos: 'O que é bonito é para ser mostrado'

Núbia Oliiver, 51, falou sobre a relação tranquila e sem tabus que possui com a própria nudez.

O que aconteceu

Sucesso no OnlyFans, a modelo enxerga com naturalidade a missão de se despir diante das câmeras. "Tenho até hoje uma relação maravilhosa com o nu. Acho que o que é bonito é para ser mostrado", definiu ela, em conversa com a revista Quem.

Núbia estampou quatro vezes a capa da revista Playboy e recordou alguns perrengues que enfrentou nos bastidores desses ensaios. "Fiz quatro matérias para a Playboy, uma capa e uma chamada de capa. A primeira vez a gente nunca esquece. Foram inúmeros momentos marcantes. Até pisada de pata de cavalo na cabeça, paqueras, mas nada marcou mais do que a queda do balão. Ficamos quatro horas esperando perdidos no meio do mato, pois naquela época não havia GPS."