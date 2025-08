'Cansaço físico e mental': novo galã da Globo, L7 concilia shows e novela

Apesar do ritmo puxado, L7nnon vê a experiência como um processo de transformação e possibilidade de futuro. "Talvez nem seja uma fase. Se eu quiser seguir essa vida, pode ser que continue assim... O Xamã, por exemplo, já atuava nas próprias paradas dele, nas séries que postava. Já o Cabelinho não tinha essa experiência, mas mandou muito bem nas duas novelas, no filme e agora tá fazendo uma série."

As referências dentro do rap nacional são uma motivação para ele seguir nesse caminho. "Os dois falam comigo direto: 'Mano, tu tá tirando uma onda, segue nessa linha que tu vai amassar'. Isso me move muito. Eu gosto quando acham que não vai dar certo, aí é que eu quero fazer".

Tive que diminuir o ritmo. Tenho feito menos shows e lançado menos músicas também. Esse ano eu só lancei uma faixa de trabalho, 'Sem Foto', que é mais triste, de relacionamento. Em breve, vou soltar outra, também de amor.

Essa mudança de tom também dialoga com o personagem, o Ryan, que sofre por amor e tenta reconquistar a ex-mulher na trama, a Kami. Para o artista, a novela também abre espaço para alcançar um novo público. "Tem muita gente que assiste à novela e não faz ideia de quem eu sou. É uma vitrine muito boa. A pessoa vê o ator lá e descobre que ele também lançou uma música."

Aliás, a conexão entre suas duas carreiras já apareceu dentro da própria novela. "Já teve uma música minha na trilha. Ela não tocou tanto, mas tocou. Eu fiz a faixa pensando no Ryan e mostrei para a Rosane [Svartman, autora]. Nem foi com a intenção de colocar na novela, mas eles amaram, porque a história da música é exatamente a do personagem."

Desafio

Apesar dos elogios à atuação na novela de Rosane Svartman, L7nnon não esconde que tem aprendido aos poucos como se comportar em cena. Ele relata que aprende ao ver como seus colegas trabalham, incluindo nomes jovens, como Pedro Henrique Ferreira e Cecilia Chancez, que se declaram fãs do próprio L7. "Hoje, me sinto bem confortável para gravar".