Influenciadora russa quebra coluna em desafio viral 8 semanas após parto

Nas redes, ela brincou sobre o infortúnio: "Ironia? Carma? Ou a vida testando minha resistência no pior momento?". Apesar do susto, garantiu estar bem: "Seguindo as orientações médicas e agora vivendo como 'estrela'!".

O caso acendeu o debate sobre os riscos de desafios virais. Médicos alertam que quedas assim podem causar lesões permanentes. Enquanto isso, vídeos com a hashtag #StilettoChallenge continuam a surgir — muitos com a legenda "Não tentem em casa".

O que é o "Desafio do Salto Alto" de Nicki Minaj

No clipe, Minaj aparece em uma pose desafiadora: equilibrando-se em salto alto sobre objetos. Doze anos depois, o gesto virou febre nas redes, com usuários tentando replicá-lo em halteres, banquinhos e até utensílios de cozinha.

A própria rapper tentou refazer a pose na última terça-feira, no Instagram, mas interrompeu a tentativa: "Meu vestido está um pouco curto... Vou tentar de novo depois". Ela ainda esclareceu: "É com os dois pés no chão, gente!".