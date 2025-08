Gominho posta selfie nu e revela novo shape após perder 61 kg: 'Biscoito'

O baiano disse que a convivência intensa com a cantora fez com que ele deixasse de lado os próprios cuidados. "Quando percebi, estava com quase 150 kg. A ficha caiu depois de um novo diagnóstico da Preta. Pensei: 'Não tem condições de eu querer cuidar dos outros sem cuidar de mim'", relatou.

A mudança começou com o uso de medicamentos para emagrecer, mas ele decidiu interromper o uso para evitar dependência. Hoje, mantém o novo peso com alimentação balanceada, prática regular de exercícios e uma rotina mais saudável. "Durmo cedo", completou.