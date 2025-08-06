Gizelly Bicalho expõe uso de anabolizantes e cirurgia estética mal-sucedida

Gizelly Bicalho, 33, fez um desabafo a respeito das medidas imprudentes que tomou em nome da obsessão pelo corpo perfeito.

O que aconteceu

A ex-BBB admitiu ter aderido a anabolizantes e sofrido com sérios efeitos colaterais por conta do uso indevido da substância. "Eu tomei bomba e o meu corpo saiu disso para isso em quatro meses. Eu usei GH e stano. A consequência da bomba foi cabelo caindo e o rosto desse jeito cheio de espinha", detalhou ela em um vídeo publicado no Instagram, no qual exibiu imagens dos resultados dessas aplicações sobre seu físico.

Gizelly sofreu também com as consequências de uma operação estética mal-sucedida, que a impediu de se exercitar por meses. "Eu passei por uma cirurgia plástica malsucedida e o meu peito ficou assim. Eu era proibida de fazer qualquer atividade física por oito meses."