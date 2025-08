Francis Ford Coppola diz 'estar bem' após procedimento no coração

Francis Ford Coppola, 86, disse "estar bem" após ser internado em Roma ontem. O cineasta passou por uma cirurgia no coração, que já estava agendada.

Da Dada (como meus filhos me chamam) está bem, aproveitando uma oportunidade enquanto estou em Roma para fazer a atualização do meu procedimento de fibrilação de 30 anos com o seu inventor, um grande médico italiano - Dr. Andrea Natale! Estou bem! Francis Ford Coppola

O que aconteceu

O artista estava na Europa para participar do Festival de Cinema de Calábria, que ocorreu no final de julho. Ele explica agora que "aproveitou" a passagem pela cidade para fazer o check-up com o cardiologista.