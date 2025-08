Empresário da Carreta Furacão lamenta confusão com CPM 22: 'Inadmissível'

O empresário da Carreta Furacão, Wellington Cordoni, se pronunciou sobre a confusão que aconteceu entre o grupo e a banda CPM 22 em um evento particular no fim de semana. "Foi muito antiética a postura deles, eles ignoraram nosso pedido". O cofundador da Carreta participou do Central Splash hoje, com Chico Barney e Barbara Saryne.

O que aconteceu

A CPM 22 teria iniciado a passagem de som e os testes de iluminação durante o show da Carreta, em Marília, no interior de São Paulo. O grupo acusou os roqueiros de sabotagem em nota publicada no Instagram. "É inadmissível que qualquer profissional da arte e do entretenimento sabote o trabalho de outros artistas, ainda mais em um espaço onde todos deveriam estar unidos para levar alegria ao público."

O empresário detalhou a história e explicou que pediu para a banda parar, mas foi ignorado. "Era o nosso momento, a gente já estava realizando o show. E, a partir da terceira música, eles começaram o som com a nossa presença ali. A gente estava em atividade ali no palco, virava uma salada de música."