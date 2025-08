Dona de Mim: o que aconteceu com Abel? Veja como Globo fez cena de acidente

A principio, o corpo dele não é encontrado. A trama se aprofunda quando, mais tarde, os filhos descobrem vestígios de óleo no chão do estacionamento onde Abel costumava deixar o carro. Somente no capítulo de quinta-feira que a confirmação chega: o corpo de Abel é finalmente encontrado.

Acidente de Abel (Tony Ramos) marca virada na trama de 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Cena envolveu gravação nos Estúdios Globo, com Tony Ramos e Silvia Pfeifer, e efeitos especiais. Segundo publicação do Gshow, a equipe de efeitos especiais da Globo tomou cuidado para não machucar os atores

Utilizamos duas bolsas pneumáticas para levantar o carro simulando uma batida lateral jogando o ator para lado. Lançamos vidros cenográficos de silicone, que são leves, para não machucar o ator. Os canhões laterais foram preenchidos com os vidros de silicone com uma carga de ar comprimido e acionados por mim, ao mesmo tempo que as bolsas pulsam, ou inflam subindo o carro. As bolsas pneumáticas e os vidros de silicone dão uma realidade a mais no efeito aplicado. Bia Rodrigues, representante da equipe de efeitos especiais

Após gravação, a equipe de efeitos visuais criou um carro inteiro, o próprio personagem e até o túnel em 3D em computação gráfica. Esses elementos criados foram encaixados na cena real, fazendo tudo parecer de verdade. Para entender melhor, conversamos com dois dos designers integrantes da equipe responsável pelos efeitos, Bela Cotrim e Bruno Espozel.