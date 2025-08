Obra adaptada pelo UOL leva Mari Salles à FliPelô 2025

A escritora Mari Sales, autora do romance "Além do Toque", que ganhou versão em formato de mininovela pelo UOL, e os colunistas do UOL Milly Lacombe (Esporte) e Rodrigo Casarin (Splash) estão entre os destaques da 9ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a FliPelô, que começa hoje em Salvador e vai até domingo. Realizado pela Fundação Casa de Jorge Amado, o evento celebra este ano o legado do dramaturgo baiano Dias Gomes.

Clique aqui para assistir aos 21 capítulos de "Além do Toque" em UOL Flash.

Mari Salles participará de um bate-papo sobre os desafios e caminhos da adaptação de livros para as telas, marcado para domingo, às 11h; Rodrigo Casarin fará parte da mesa "Vozes que emergem: os novos poetas do Prêmio Myriam Fraga", amanhã, às 19h, e Milly Lacombe estará na roda de conversa "Era uma vez: infância e natureza, as conexões que transformam", na sexta, às 16h.