Acidente chocante de Abel faz 'Dona de Mim' bater recorde de audiência

O capítulo de "Dona de Mim" ontem surpreendeu o público e alavancou a audiência da novela.

O que aconteceu

O capítulo foi marcado pelo grave acidente envolvendo Abel (Tony Ramos) e Rebeca (Silvia Pfeiffer). Os dois seguiam a caminho para um encontro com Vanderson (Armando Babaioff) e a pequena Sofia (Elis Cabral), bateu recordes de audiência.

Em São Paulo, a trama marcou 24 pontos, com 38% de participação no horário. No Rio de Janeiro, trama de Rosane Svartman cravou 28 pontos de audiência. O momento dramático movimentou as redes sociais e consolidou Dona de Mim como um dos maiores sucessos da faixa.