Morte e revelação de segredo: o que acontece com Zeca e Sofia em 'A Viagem'

Sofia (Roberta Índio do Brasil) e Zeca (Irving São Paulo) se casam nesta semana na reprise de "A Viagem" (1994). Splash traz detalhes do que acontece com o casal até o fim da novela.

O que vai acontecer

Sofia engravida sem ter visto o rosto do homem com quem se relacionou, já que os encontros aconteciam de olhos vendados. A identidade do pai vira assunto entre os moradores da pensão. Cininha (Nair Bello) até promove uma "investigação" entre os homens do local e há quem duvide de Padilha (Renato Rabello).