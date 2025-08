Virginia Fonseca ganha relógio de R$ 184 mil com recado misterioso em Dubai

A viagem de Virginia Fonseca aos Emirados Árabes está rendendo mais do que registros turísticos. Após receber buquês, a influenciadora foi surpreendida com um presente luxuoso: um relógio avaliado em R$ 184 mil.

O que aconteceu

O modelo em questão é um Rolex Lady-Datejust, clássico da grife suíça. A peça de 28 mm é confeccionada em aço Oystersteel e ouro rosé, tem mostrador em madrepérola e é cravejada de diamantes. Encantada com o mimo, Virginia compartilhou o momento nas redes sociais e resumiu em uma palavra: "Perfeito".

O presente veio acompanhado de um bilhete manuscrito, sem identificação do remetente. "Te envio esse relógio como um lembrete simples: o tempo não apaga tudo, mas coloca tudo no lugar. Que ele te acompanhe com leveza e que, a cada hora, te lembre que dias melhores sempre chegam. Com carinho."