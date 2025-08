Podcast Vênus Talks rebate Camila Fremder: 'Só se interessa por cliques'

Durante a gravação, não houve qualquer questionamento da convidada sobre um possível engano. Ela também não demonstrou estranheza nem com o local, nem com a entrevistadora e se prontificou a seguir normalmente com a entrevista. Em nenhum momento foi solicitada a retirada do conteúdo, nem antes e nem depois das postagens, que ocorreram há mais de 15 dias.

A nota também defende que a palavra "Vênus" é de domínio público. "Todos podem usá-la, porém o nome completo do projeto teve seu registro solicitado ao INPI no lançamento do projeto, em abril de 2024."

O Vênus Day Talks se descreve como uma "plataforma de conteúdo" criada em 2024 para discutir a saúde da mulher. "A iniciativa inclui a distribuição de conteúdo por meio da realização de eventos, palestras e mídias sociais. O podcast é uma das vertentes de comunicação do projeto para ampliar a discussão do tema e também trazer conhecimento para todos os diferentes públicos [...] Todas as entrevistas do podcast são pautadas pela ética e pelo respeito às entrevistadas."

Camila Fremder revelou confusão entre podcasts

Fremder, apresentadora do podcast "É Noia Minha?", disse que foi ao Venus Day pensando que iria ao Venus Podcast. Ela recebeu uma lista de convites para podcasts e, ao ver o nome Venus, aceitou imediatamente porque já conhecia Yassine. "Eu falei: 'Eu conheço, eu sigo, já assisti, marca lá'", disse.

Ao chegar no local, estranhou o estúdio, mas só percebeu que era de fato outro podcast quando a gravação começou. "Aí eu comecei a entender que eu não sabia onde eu tava e comecei a buscar pistas.[...] Tinha uma placa com o nome do podcast que eu conheço. Tinha uma caneca com o nome do podcast que eu conheço, uma caneta com o nome do podcast que eu conheço, um caderno tinha o nome do podcast que eu conheço. E embaixo tinha algo do tipo: 'Uma conversa da mulher madura'. Aí que percebi: 'Eu não tô onde eu acho que eu tô'", contou Camila.