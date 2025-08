Valentina Francavilla explica decisão de emagrecer: 'O motivo é um gostoso'

Valentina Francavilla relata decisão de emagrecer Imagem: Reprodução

O entendimento pela necessidade de se cuidar se deu após a ex-assistente de palco do Ratinho sofrer para acompanhar o filho nas brincadeiras. "Eu não conseguia brincar com meu filho, pegar um brinquedo dele no chão, uma simples ida ao parquinho era uma luta para mim. Isso foi a minha virada de chave. A vida é uma só. Os momentos são únicos e não voltam. Vivam e nunca, apenas, sobrevivam."

"Sofri preconceito por engordar"

Ano passado, Valentina Francavilla declarou que o ganho de peso se deu pela perca de trabalho após não emplacar com sua ida para A Fazenda e a perda das redes sociais. "Tive uma mudança de vida muito brusca. Trabalhei por muitos anos no SBT, pedi demissão e fui para A Fazenda. Quando saí do programa, em dezembro de 2022, meu Instagram caiu. Fiquei cinco meses sem acesso ao meu perfil. Então, fiquei em casa sem saber o que fazer, sem trabalhos, e ficava comendo", disse em entrevista ao Play do jornal O Globo.

Ela revelou que percebeu a mudança ao experimentar uma roupa. "Sabe quando você nem percebe que está engordando? As pessoas até me falavam: 'Você engordou'. Mas eu segui minha vida. Um belo dia, fui vestir uma roupa e não estava dando certo. Me pesei e estava com 105 quilos. Eu fui para A Fazenda com 54 quilos", detalhou.

A ex-Fazenda confessou ter sofrido preconceito por engordar. "Meu Instagram voltou e falei: 'Vou continuar postando normalmente'. Eu nunca tinha sofrido preconceito. Foi horrível. As pessoas falaram coisas muito maldosas. No Instagram, comentavam que gordo é preguiçoso, que estava gorda porque tinha depressão (...). As pessoas acham que se está gordo é porque tem algum problema. Falavam que eu tinha problemas psiquiátricos e genéticos. Mas me aceitei, estava até me achando mais bonita com o rosto mais cheinho."