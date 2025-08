Rapper Soulja Boy é preso durante abordagem policial nos EUA

O rapper Soulja Boy, nome artístico de DeAndre Cortez Way, 35, foi preso pelas autoridades de Los Angeles durante uma abordagem de trânsito realizada na madrugada de domingo (03).

O que aconteceu

O artista foi detido sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a People, imprensa americana, Soulja Boy estava como passageiro no veículo no momento da abordagem. Durante a inspeção, os policiais localizaram um revólver dentro do carro, o que levou à sua prisão.

Antes da abordagem, Soulja comemorava aniversário em uma boate. O rapper chegou a compartilhar registros ao lado de amigos nas redes sociais.