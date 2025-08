Samara Felippo rebate críticas com biquíni de oncinha e cita Luana Piovani

Samara Felippo, 46, ironizou as críticas que tem recebido por compartilhar fotos de biquíni em suas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz publicou mais um registro do gênero — desta vez, com biquíni de oncinha — e debochou do alvoroço que publicações assim costumam causar. "Muita política, polêmica, criança, desgraça... Posso nem mais postar minhas fotos bonita de biquíni, Luana!", legendou ela, nos stories do Instagram, citando com humor a também atriz Luana Piovani, 48 — também acostumada a receber críticas por seus comentários na web.

Recentemente, Samara sofreu uma penalidade do Instagram por, supostamente, não seguir as diretrizes da rede sobre nudez ou atividade sexual. "Pode ser que o post esteja mostrando crianças de maneira sexualizada, mesmo que seja para expressar indignação", afirmou o comunicado da plataforma à atriz.