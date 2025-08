Rico faz convidado de Casos de Família chorar, que rebate: 'Vagabundo'

Convidado do Casos de Família (SBT) de hoje, Rico Melquiades se envolveu em uma treta com um dos convidados do programa e o fez chorar.

O que aconteceu

O tema do dia foi "Minha filha diz que é influencer mas em casa tá cancelada". Rico participou comentando as histórias relatadas no programa.

Em determinado momento, ele criticou o influenciado Jacson Mascarenhas, um dos convidados. "Você é sustentando, eu pago as minhas contas. Essa é a diferença. Até o aluguel da sua casa é sua tia que paga."