Quarteto Fantástico quebra recorde de bilheteria entre os filmes dos heróis

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2025): US$ 368,7 milhões Quarteto Fantástico (2005): US$ 333,5 milhões Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007): US$ 301,9 milhões Quarteto Fantástico (2015): US$ 167,8 milhões

A nova produção introduz oficialmente os heróis na linha do tempo multiversal da Marvel, na Terra-828. Agora, Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) surgem com poderes derivados de uma missão espacial malsucedida — elasticidade, invisibilidade, controle do fogo e força bruta, respectivamente — e um novo desafio cósmico em mãos: deter Galactus (Ralph Ineson), o devorador de mundos, e sua arauta, a Surfista Prateada (Julia Garner).

A ameaça não é apenas física: ela força o grupo a questionar os próprios limites do heroísmo e até onde vão para proteger a humanidade sem sacrificar o que os torna uma família.

Embora o vilão clássico dos quadrinhos, Doutor Destino, não esteja no centro da trama, ele não ficou de fora. Na segunda cena pós-créditos do filme, vemos o pequeno Franklin Richards, agora com 4 anos, ser abordado por uma figura sombria em sua sala de estar. Trata-se de Victor Von Doom.

A aparição, no entanto, mantém o mistério: o rosto não é revelado, e nenhuma confirmação oficial sobre o ator (ou se é Robert Downey Jr., como especulado) foi feita. A única certeza é o gancho: "O Quarteto Fantástico retornará em Vingadores: Doomsday", previsto para dezembro de 2026.

*Com informações de reportagem publicada em 23/07/2025