'Meu traiu com a babá': Maytê Piragibe desabafa sobre casamento com ator

A atriz Maytê Piragibe abriu o coração ao falar sobre as traições que sofreu no casamento com o ator Marlos Cruz, com quem teve uma filha, Violeta, de 15 anos.

O que aconteceu

No podcast Mil e Uma Tretas, atriz detalhou o que passou durante o "relacionamento tóxico". "Sofri muitas traições. Hoje, a Violeta, sabe. Nos últimos dois anos, contei a ela".