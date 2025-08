Geraldo Luís choca ao mostrar calcinha ao vivo no Aqui Agora: 'Fica quieto'

Geraldo Luis, 54, mostrou uma calcinha ao vivo no telejornal Aqui Agora (SBT), na noite de hoje. A atitude do apresentador causou espanto nos companheiros de bancada, Dani Brandi e Marco Pagetti.

O que aconteceu

Apresentador quebrou o protocolo de seriedade do clássico telejornal da TV brasileira com a brincadeira. Para revelar o item ao público, ele fez um pequeno mistério, mas rapidamente tirou uma calcinha de dentro do seu terno.