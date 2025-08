Edu Guedes volta à TV ao lado de Ana Hickmann após cirurgia no pâncreas

Um mês após passar por uma delicada cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas, Edu Guedes está de volta à televisão.

O que aconteceu

O apresentador retornou hoje ao comando do programa Fica com a Gente, na RedeTV. "Não é só uma volta. É um recomeço", escreveu o chef de cozinha em uma publicação nas redes sociais. Na legenda, ele reforçou o sentimento de gratidão e entusiasmo com o momento especial. "Cozinhando, sorrindo, vivendo. E com vocês ao meu lado. Estou muito feliz!", disse.

A esposa do apresentador, Ana Hickmann, esteve presente. "Bom dia! Será que estou feliz? Hoje completa um mês da cirurgia do Edu! E eu acompanharei ele na volta do programa", escreveu a famosa antes de entrar no ar ao lado do marido.