Claudia Ohana posa de biquíni na natureza e celebra viagem: 'Bonito'

Claudia Ohana, 62, recebeu elogios de seus seguidores ao abrir um álbum de fotos de sua viagem ao Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

A atriz publicou diversas imagens em Bonito, Mato Grosso do Sul. Na legenda do álbum, fez referência ao nome do local. "Bonito".

Nas fotos, Claudia posa com um biquíni azul com detalhes dourados, em diversos ambientes, destacando a natureza do local. A atriz aparece em um barco, à beira de um rio, deitada tomando sol e em meio a plantação.