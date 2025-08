Cirurgia de Pascal em 'Amores Materialistas' existe e é bastante dolorosa

Quem pode fazer?

Geralmente, o procedimento é indicado para casos específicos. Pessoas com alguma deformidade óssea —como ter uma perna maior do que a outra— ou com nanismo podem se beneficiar da cirurgia. No entanto, a operação vem ganhando fins estéticos, levantando polêmicas e preocupações.

No Brasil, a cirurgia de alongamento ósseo existe no SUS, mas é disponibilizada somente para casos de nanismo, deficiências similares ou comorbidades.

Há riscos na cirurgia?

A comunidade médica chama atenção para os riscos de se submeter a um procedimento tão invasivo por questões estéticas. Entre as possíveis complicações estão danos nos nervos, embolias arteriais e a possibilidade de os ossos não se unirem novamente.

Embora haja técnicas e tecnologia aprimoradas para reduzir os riscos, o procedimento continua extremamente complexo. Além dos ossos precisarem crescer, também são necessários desenvolver mais músculos, nervos e vasos sanguíneos, por exemplo.