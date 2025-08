Carreta Furacão diz ter sido 'sabotada' por CPM 22 em evento conjunto

A Carreta Furacão emitiu uma nota de repúdio contra a banda CPM 22 após os grupos participarem de um evento em Marília, interior de São Paulo, no sábado (2).

O que aconteceu

Integrantes da CPM teriam iniciado passagem de som e testes de iluminação durante o show da Carreta. "Houve inclusive redução proposital do volume do nosso som, diversas vezes, o que prejudicou severamente a experiência do público e a integridade do espetáculo", informou a Carreta na nota publicada no Instagram.