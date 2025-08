Carolina Dieckmmann sobre Preta Gil: 'Vi pessoas usando a morte dela'

Carolina Dieckmmann, 46, falou em suas redes sociais sobre sua amizade próxima com Preta Gil, que morreu no dia 20 de julho.

O que aconteceu

A atriz abriu uma caixa de perguntas no Instagram e respondeu uma que elogiava sua amizade com a empresária. "De fato, as pessoas têm falado muito sobre isso comigo, e eu fico realmente feliz de ser colocada nesse lugar com a minha amizade com ela. A Preta era uma mulher que tinha grandes amigos com quem ela foi extremamente leal e amorosa, e viveu essas relações com muita entrega".