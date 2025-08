Ex com nome na lista e muitas regras: os detalhes do festão de Marquezine

As primeiras informações sobre o aniversário foram antecipadas por Gabi Cabrini no programa Fofocalizando, do SBT. A jornalista também adiantou que o local escolhido por Marquezine possuiu um aluguel a partir de R$ 75 mil.

Splash apurou que a Ilha Fiscal, administrada pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), direciona o valor do aluguel para projetos sociais e culturais.

O edifício histórico, construído em 1889, conhecido por abrigar o último grande baile antes da Proclamação da República (15 de novembro de 1889), também já foi palco de outros muitos eventos com celebridades do momento.

Foi lá o casamento de Gracyanne Barbosa e Belo, em maio de 2012. Já em 2023, o empresário Alexandre Accioly reuniu um time de celebridades, entre elas Carolina Ferraz e Luciana Gimenez, em uma festa de arromba, para 1500 pessoas. Na virada de ano, uma festa no local tinha ingressos a partir de R$ 740 o camarote.

O aniversário de Bruna Marquezine, a pedido da atriz, iniciará no fim de tarde, com a possibilidade de vista do pôr do sol. Segundo fontes, a festa tem duração prevista de até 6 horas.

Regras para o festão

Diferentemente das regras criadas por celebridades para suas festas particulares - entre elas, a mais famosa é o impedimento do uso de celulares, o aniversário de Bruna Marquezine terá que lidar com normas estipuladas pela Marinha.