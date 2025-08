Faustão se confunde e faz pix errado de R$ 100 mil para Alexandre Pires

Alexandre Pires, 49, revelou uma história curiosa envolvendo Fausto Silva, 75, durante o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, no último domingo (3), no SBT. O ex-apresentador repassou por engano um valor adicional de R$ 100 mil para o cantor e não aceitou que a quantia fosse devolvida.

O que aconteceu

Faustão contratou Alexandre Pires para uma apresentação em sua casa. Segundo o artista, esse show, chamado "Baile do Nego Véio", tem convencionalmente a duração de três horas. Na presença de João Silva, filho de Fausto, ele relembrou o ocorrido.