Abel morre em 'Dona de Mim'? Corpo não é encontrado e levanta suspeita

Abel (Tony Ramos) sofreu um acidente após carro ser sabotado por Jaques (Marcello Novaes) no capítulo de hoje de "Dona de Mim". O vilão cortou os freios do veículo do irmão para impedir que ele se encontrasse com Vanderson (Armando Babaioff) e recuperasse a guarda de Sofia (Elis Cabral).

Abel morreu de verdade?

Após desaparecido repentino, a família entra em desespero ao ficar sem notícias. "Cadê o Abel?", perguntam eles, aflitos com ausência do personagem de Tony Ramos.