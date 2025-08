'Wandinha' na Netflix: veja que horas capítulos serão liberados na quarta

Os primeiros episódios da nova temporada de "Wandinha" vão ficar disponíveis nesta quarta-feira, na Netflix, a partir das 4h da manhã (horário de Brasília).

O que aconteceu

A série será dividida em duas partes. Os primeiros capítulos aparecem na plataforma em 6 de agosto, com a segunda parte sendo disponibilizada no início do mês de setembro: dia 3.

Wandinha Addams volta à Escola Nunca Mais. A temporada vai apresentar confrontos com a família, amigos e velhos adversários, em meio a ameaças e reviravoltas ainda mais sombrias.