Oruam tem prisão mantida pela Justiça após nova audiência de custódia

Oruam, 25, teve a prisão mantida pela Justiça na tarde de hoje. O rapper passou por nova audiência de custódia do Rio.

O que aconteceu

Mandado de prisão está dentro do prazo de validade e a decisão que gerou sua expedição não foi revogada, foram as conclusões registradas após a realização da audiência. As informações foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em contato com Splash.