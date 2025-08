Oração coletiva pela vida de Abel toma conta de 'Dona de Mim'

Amanhã, terça-feira (5), em "Dona de Mim" (Globo), Leo chega com Sofia à mansão, e todos perguntam por Abel. Rosa comenta com Ayla sua preocupação com o destino de Abel. Davi liga para Jaques, que despista o sobrinho.

Todos rezam pela volta de Abel. Sofia se desespera com a ausência do pai. Marlon avisa a Samuel que encontrou o carro de Abel, que desconfia de que o pai possa estar vivo. Danilo sofre com o acidente de Abel e pressiona Jaques.

Samuel acusa Danilo de ser um espião de Jaques. Pam e Kami desconfiam da proximidade entre Danilo e Jaques. Jaques assume a sala de Abel na Boaz, e Samuel afirma que o tio atentou contra seu pai.