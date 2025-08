Morre Bob Floriano, locutor das Casas Bahia e da Record, aos 64 anos

O locutor e apresentador Bob Floriano morreu na madrugada de hoje, aos 64 anos, em decorrência de uma leucemia.

O que aconteceu

A informação foi confirmada por Tony Astassiê, sócio da Voz UP, plataforma em que Bob oferecia trabalho. Em contato com Splash, a empresa afirmou que Tony foi comunicado sobre a morte em conversa com a mulher do locutor, Viviane Faustino.

Floriano foi uma das vozes das Casas Bahia por mais de 15 anos. O profissional iniciou a carreira em 1980, como locutor na Rádio Cidade. Ele também narrou publicidades para o Dia Supermercado e o Grupo Pão de Açúcar.