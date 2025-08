Por onde anda o vencedor da 1ª edição do Estrela da Casa?

Retorno à dupla com irmão

Lucca e Juann Imagem: Reprodução/Instagram/@luccalej

Antes do programa, Lucca foi dupla do irmão Juann por uma década. Ainda em 2024, demonstrou o desejo de voltar a cantar com ele.

Cantar sem o Juann nunca foi uma vontade minha. Ele é o meu braço direito. No momento não sei responder exatamente, mas jamais iria abandonar o meu irmão. disse em entrevista ao gshow em outubro

Os dois já ensaiam um retorno, com o lançamento de dois singles: "Complicada Demais" e "A Lua e a Vela". "A ideia é voltar com dupla a mil por hora, com esse amor do público, com o carinho do Brasil, Vai depender de como as coisas vão rolar, mas vou conversar com o meu irmão e a gente vai ver o que é melhor para nós dois", disse o Juann ao gshow.